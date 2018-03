L’axe Dakar-Banjul s’enrichit de six nouveaux accords

Le Sénégal et la Gambie ont conclu mardi à Banjul six nouveaux accords de coopération portant sur la justice, le transport routier, la santé, le du sport, la culture et l’enseignement supérieur.



Ces nouveaux accords ont été signés par les ministères sectoriels sénégalais et gambiens, sous la supervision des deux chefs d’Etat Macky Sall et Adama Barrow, dans le cadre de la première session du Conseil présidentiel sénégalao-gambien.





Il s’agit notamment d’une convention dans le domaine de l’assistance judiciaire en faveur des personnes vivant dans les deux pays, un accord devant permettre le transfèrement des personnes condamnées dans l’un ou l’autre pays.



D’autres accords de coopération concernent le transport routier, la santé et les productions animales, sans compter ceux relatifs à la coopération culturelle et au domaine des sports.



Un mémorandum d’entente dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et technologie a été aussi paraphé par les deux parties.



La signature de ces nouveaux accords s’est déroulée lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien co-présidé par les présidents Sall et Barrow.



Le ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, a conduit la délégation ministérielle sénégalaise comprenant entre autres ministres Augustin Tine (Forces armées), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et Sécurité publique), Ismaïla Madior Fall (Justice).

Il y a aussi Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mame Thierno Dieng (Environnement et Développement durable), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage), Abdou Latif Coulibaly (Culture) et Birima Mangara (Budget).