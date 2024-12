L’art de la chèvre volée : une bande démantelée à Kolda

Dans un scénario digne des meilleurs thrillers policiers, les forces de l’ordre de Kolda ont frappé fort. Le dimanche 1er décembre 2024, la Brigade de recherches a mis fin aux agissements d’un réseau de voleurs de bétail, après des semaines d’enquête minutieuse. Cette opération a permis d’arrêter quatre individus et de lever le voile sur un stratagème bien rodé, impliquant complicité, recel, et documents falsifiés.







Selon L’Observateur, les malfaiteurs ont été identifiés comme Ab. Touré (34 ans), M. Diallo, O.M. Ba, et une certaine D. Diao, assistante au délégué du quartier Château d’Eau. Le préjudice, qui peut sembler modeste – trois chèvres et trois cabris –, dissimule un réseau plus complexe mêlant vols nocturnes, utilisation de moyens de transport, et revente frauduleuse.







Le marché de bétail, théâtre d’un coup de filet







Tout commence avec Ab. Touré, appréhendé au marché de bétail de Kolda. Ce chômeur, au parcours trouble, ne tarde pas à avouer ses méfaits. Selon ses déclarations, il aurait vendu une chèvre et un cabri à M. Diallo et O.M. Ba le 28 novembre dernier, grâce à un « laissez-passer » délivré par D. Diao. Ce document, présenté comme officiel, aurait ouvert la voie à la revente des bêtes volées sans éveiller les soupçons.







Mais les enquêteurs ne s’arrêtent pas là. Guidés par Touré, ils se rendent dans le quartier Médina Chérif, où ils découvrent une chèvre dissimulée dans un sous-bois. Chez Touré, la surprise est encore plus grande : une chèvre et deux cabris supplémentaires sont retrouvés dans son enclos. Touré tente alors une défense maladroite, prétendant avoir récupéré les bêtes en errance. Sous la pression des interrogatoires, il finit par tout avouer.







Les aveux accablants de la bande







Face aux preuves accablantes, les complices de Touré ne tardent pas à fléchir. Arrêtés à leur tour, M. Diallo, O.M. Ba, et D. Diao reconnaissent leur implication. Tous les membres de cette bande ont été inculpés pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit, complicité, et recel. Ils ont depuis été placés en garde à vue.







Un fléau rural sous surveillance







Le vol de bétail reste un fléau récurrent dans les zones rurales, où les éleveurs dépendent de leurs troupeaux pour survivre. Cette opération des forces de l’ordre à Kolda envoie un message fort : la lutte contre ces réseaux organisés est une priorité.







Comme le souligne L’Observateur, cette affaire illustre à la fois la détermination des autorités et l’ingéniosité des voleurs, prêts à tout pour contourner les règles. Mais face à une stratégie policière bien orchestrée, leur plan a fini par s’écrouler.