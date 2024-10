L'armée tchadienne accusée d'avoir tué par erreur des "dizaines" de pêcheurs au Nigeria, selon des sources locales

Des pêcheurs locaux et des milices anti-jihadistes ont accusé jeudi l'armée tchadienne d'avoir tué par erreur des "dizaines" de pêcheurs au Nigeria en voulant viser des jihadistes de Boko Haram.



Un officier de l'état-major tchadien qui a requis l'anonymat a pour sa part indiqué à l'AFP que "les Boko Haram se fondent souvent au sein des pêcheurs et au sein des paysans à chaque fois qu'ils commettent leurs forfaits. Il est donc difficile de faire la différence entre la population et les terroristes".



"Un avion (de chasse) appartenant à l'armée tchadienne a attaqué des pêcheurs sur l'île de Tilma, tuant de nombreux pêcheurs", a déclaré Babakura Kolo, chef d'une milice anti-djihadiste.



"L'avion a pris les pêcheurs pour des terroristes de Boko Haram qui ont attaqué une base militaire au Tchad dimanche", a-t-il poursuivi. Le bilan de ce raid, mené dans la nuit de dimanche à lundi par Boko Haram contre une base militaire de la région du Lac Tchad, est "d’une quarantaine de morts", selon les autorités tchadiennes.



"L'avion de chasse a +encerclé+ Tilma avant de commencer à larguer des bombes pendant que les gens couraient dans toutes les directions pour se mettre à l'abri", a déclaré Sallau Arzika, un pêcheur.