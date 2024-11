L'armée syrienne confirme la présence de combattants antirégime dans de "larges parties" d'Alep

L'armée syrienne a confirmé samedi que des combattants antirégime avaient pénétré dans de "larges parties" de la ville d'Alep, dans le nord du pays, faisant état de dizaines de soldats tués lors de violents affrontements.



Des "organisations terroristes armées" ont lancé "une vaste attaque à partir de plusieurs axes sur les fronts d'Alep et d'Idleb" (nord-ouest), indique un communiqué dans lequel l'armée fait état d'intenses batailles sur "plus de 100 kilomètres". "Des dizaines d'hommes de nos forces armées ont été tués et d'autres blessés", poursuit le communiqué, affirmant que les combattants antirégime avaient pu "pénétrer dans de larges parties des quartiers de la ville d'Alep".