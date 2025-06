L'administration Trump formalise le renvoi massif des employés de la Voix de l'Amérique

L'administration Trump a annoncé vendredi avoir notifié à des centaines d'employés de la radio publique Voice of America (VOA), dont la diffusion est déjà suspendue, qu'ils étaient définitivement renvoyés, dans le cadre des coupes budgétaires massives dans le gouvernement fédéral.



Ces quelque 639 employés, déjà mis en congé administratif pour la plupart, verront leurs contrats s'arrêter début septembre, a indiqué sur le réseau X Kari Lake, une proche de Donald Trump et administratrice de l'agence gouvernementale en charge des médias publics (USAGM). Celle-ci est l'autorité de tutelle de VOA.



Mme Lake s'est félicitée que, depuis mars, 85% des effectifs de l'agence aient été congédiés, en plus de centaines de contractuels.



Ces licenciements concernent notamment des journalistes de son service persan qui avaient brièvement repris le travail après l'attaque d'Israël contre l'Iran il y a une semaine.



Il restera, au total, 250 employés au sein de l'USAGM, dont à Voice of America et à l'Office of Cuba broadcasting (OCB) qui gère Radio y Television Marti à destination de l'île communiste dont aucun des 33 employés n'est concerné, a-t-elle dit.



Voice of America a été créé pendant la Seconde guerre mondiale. Aux côtés de Radio Free Europe, lancée pendant la Guerre froide et Radio Free Asia, créée en 1996, la radio internationale avait vocation à porter la "voix de l'Amérique" à travers le monde et notamment dans des pays autoritaires.



Le président Donald Trump a toutefois signé un décret en mars qui range l'agence USAGM, qui comptait plus de 3.000 employés en 2023, parmi les "éléments inutiles de la bureaucratie fédérale" et accusé la radio VOA d'un supposé parti-pris de gauche et de diffuser des messages anti-américains.



"Les mesures de Kari Lake sont un cadeau au Guide suprême iranien, au Parti communiste chinois et au Kremlin", ont réagi les sénateurs démocrates membres de la commission des Affaires étrangères, ajoutant que "c'est un jour sombre pour la vérité".