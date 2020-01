L’Hommage de Maguette Ndoye à Kobe Bryant : « C’était un oiseau rare du basket »

Joueur discret, Maguette Ndoye découvre le basket à l’âge de 19 ans, lors de son entrée dans l’armée sénégalaise au club militaire de Dakar (ASFA). Il a été surnommé « Big fellow » (grand gaillard) par un certain Graylin Warner. Maguette Ndoye a été meilleur joueur et MVP en coupe d’Afrique des clubs champions à Maputo en 1984. Vainqueur de la coupe d’Afrique des clubs avec l’ASFA en 1981 à Bamako. Il a été également élu deux fois roi du basket au Sénégal. Dans son pays le big fellow n’a joué que pour l’ASFA et l’équipe nationale où il a eu 63 sélections et a été deux fois finalistes malheureux à la coupe d’Afrique des nations.

Maguette Ndoye a passé 17 ans de carrière professionnelle en France où il a joué à Cholet, Gravelines …

À l’instar de toutes les autres stars du Basketball ou du sport en général, Maguette Ndoye avait le cœur meurtri quand il a appris la mort tragique de la légende Kobe Bryant qui est décédé suite à un crash d’hélicoptère avec sa fille Gianna. Occasion pour lui rendre un vibrant hommage tout en présentant ses condoléances à tout le monde du basketball et de la NBA. Il a également fait des temoignages sur le défunt qu’il suivait de très près.

Selon lui, « le respect qu'il a aujourd’hui, est dû à sa discipline, son comportement positif et son esprit de combattant. » Maguette Ndoye, de poursuivre que « c’est un oiseau rare du basket mondial qui nous as quittés, raison pour laquelle le monde entier s’est mobilisé ainsi que les Lakers pour lui rendre hommage. »

Par ailleurs, il en a profité pour fustiger le comportement des dirigeants du basketball sénégalais. « Quelqu’un qui n’a jamais porté un maillot de basket et qui ne connaît pas le basket ne devrait en aucun cas être président du basket sénégalais. Nous anciens, ils nous ont tous mis à l’écart », a-t-il dénoncé.

En dépit de tout cela, « Big fellow » informe qu’il a un projet destiné à mettre en place une académie pour apporter son soutien et participer à la formation des jeunes basketteurs du Sénégal...