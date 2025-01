L'Egypte annonce que "plus de 1.890 prisonniers palestiniens seront libérés par Israël dans la 1ère phase de l'accord

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé samedi qu'Israël s'apprêtait à libérer "plus de 1.890 prisonniers palestiniens", en échange de la libération par le Hamas de 33 otages israéliens, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers.



L'Égypte, qui a servi de médiateur pour cet accord avec le Qatar et les États-Unis, a déclaré que cet échange interviendrait au cours de la première phase de 42 jours de l'accord destiné à mettre fin à la pire guerre de l'histoire de la bande de Gaza.