L’Association Africaine de l’Eau et de l’Assainissement (AAEA) organise une visite de Benchmaking à l'Onas

À partir de ce mardi 29 jusqu'à la date du jeudi 31 octobre 2024, l'Association Africaine de l’Eau et de l’Assainissement (AAEA) organise une visite benchmaking au bénéfice des pays tels que le Niger, le Ghana, la Guinée et le Togo, dans l'optique d’échanger des expériences, d’identifier les meilleures pratiques et de voir comment les répliquer dans d’autres nations.

Durant trois jours, le Sénégal servira d'exemple pour les pays voisins que sont le Niger, le Ghana, la Guinée et le Togo, venus découvrir les éléments de technologies et de méthodologies utiles à l'accès et à la gestion de l'assainissement. Ensemble, ils vont échanger sur les divers défis auxquels, chacune des nations font face selon leur contexte pour ainsi déduire à une résolution bénéfique. " Ce partage d'expérience est essentiel pour aligner nos stratégies sur les meilleures pratiques mondiales et adapter les solutions de nos besoins locaux ", souligne Abdrourahmane NDIONE, directeur général de l'association sénégalaise de normalisation.

Selon monsieur Valentin YAO, coordinateur du programme d'assainissement, plusieurs points principaux seront traités pour aider au " renforcement des capacités des acteurs de l'assainissement ". " Il y a l'amélioration des textes afin de pouvoir créer un cadre propice à l'assainissement. Egalement, il y a l'adoption des technologies, des infrastructures, et de plus la chaîne des valeurs de l'assainissement au niveau des eaux usées ", partage-t-il.