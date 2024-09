L'APR annonce un large front et une coalition électorale de l'opposition pour faire face au régime.

Le secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République a tenu une conférence de presse ce vendredi 13 septembre 2024 dans l'enceinte de leur permanence. Cela fait suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la tenue des élections législatives le 17 novembre prochain par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Face à cette situation, le Parti de l'ex-président Macky Sall ne compte pas se laisser faire.

Selon le porte parole du parti, Seydou Gueye" face à ces dérives dictatoriales, aux menaces d'embastillement d'acteurs politiques, à la regression de notre démocratie, au mépris du peuple qui souffre et meurt par l'émigration irrégulière, il n'y a pas d'autre alternative, que de barrer la route à ce régime qui a lamentablement échoué devant l'inflation, le repli et l'incertitude économiques, la criminalité galopante, les accidents de la circulation et surtout, par l'absence de solution pour la jeunesse en quête d'un meilleur avenir, les marchands ambulants et les conducteurs de moto taxi qui gagnent difficilement leur vie".Ainsi, au large des concertations avec les acteurs, l'APR a décidé de mettre en place un certain nombre de stratégies pour contrecarrer le régime actuel.

Il est ressorti la mise en place, avec tous les démocrates, républicains et toutes les forces sociales et citoyennes, d'un large front pour la régularité, la transparence et le respect scrupuleux des dispositions du code électoral. À défaut d'un consensus entre les différents acteurs, la mise en place d'une coalition électorale de l'opposition, la plus large possible pour une victoire éclatante et imposer la cohabitation aux nouvelles autorités, au soir du 17 novembre 2024 pour le bien du Sénégal.

Toutefois, « l'alliance Pour la République appelle tous les militants et responsables alliés à la mobilisation générale, dans le consensus, la concertation et la solidarité pour poursuivre aux côtés des populations le travail politique et électoral, gage d'une large victoire au soir du 17 novembre 2024 ».