L 'AIR SONADIS EST RÉVOLU ( Par MONSIEUR SERIGNE HABIB NDAW )

Le contexte socio-économique à Iorigine de la création de la sonadis en 1965 , n' est plus le même aujourd'hui. En effet le Sénégal est bien étoffé et quadrillé de long en large à Iheure actuelle, d' un réseau de distribution suffisamment dense, allant de l' importateur, le grossiste, le 1/2 grossiste, le détaillant et le micro.détaillant, bien disséminés à travers le pays.La création et la gestion d'une structure genresonadis " , serait extrêmement coûteuse, risquée voir unitule, la rentabilité incertaine, la mise en place et le démarrage seraient trés longues. En 1970 la population du Sénégal était de : 4 367. 644 habitants, à Iépoque le réseau sonadis était composé de : 120 succursales de detail et 12 depot de vente en 1/2 gros, aujourd'hui le Sénégal compte : 18.126.390 habitants, il faudrait donc logiquement pour couvrir le pays . 500 boutiques de vente au detail et 50 magasins de vente 1/2 gros . Sonadis, durant presque toute son existence, a trainé un passif trés lourd dû aux pertes cumulées d une année à Iautre,raison de sa mise en faillite, liquidation et fermeture.Exemple : une boutique rurale , dont le stock est composé à 80/0 de denrées de première nécessité à taux de marge faible, disons 5% , avec des charges fixes mensuelles environ de 500.000 fcfa, il lui faudrait réaliser 1 0. 000. 000 fcfa de chiffres d'affaires pour atteindre le point mort et au-delà seulement pour gagner de l'argent et être rentable.L état ne doit pas être acteur pour la distribution, la régulation et la stabilisation des denrées de première nécessité, mais plutôt jouer un rôle de contrôleur, de surveillant et de superviseur. Il doit sappuiyer sur les opérateurs privés en les encadrant , soutenir et encourager des initiatives privées Senegalaises, comme " LEKKU-FII , qui a inauguré en juin 2024 sa première grande surface à TOUBA, avec un programme d'implentation à travers le territoire. De ce fait les objectifs pourront êtres atteint sans aucun investissement de I état.MONSIEUR SERIGNE HABIB NDAWEX. CADRE DIRIGEANT DE LA SONADIS, 20 ANNÉES DE CARRIÈRE.DIRECTEUR COMMERCIAL ET DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENT, À LA RETRAITE. email : ndaw.habib45@gmail.com