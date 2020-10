Kounoune / Découpage administratif : Les populations réclament la communalisation de l'entité Kounoune-Keur Ndiaye Lo.

Suite à la décision du Chef de l'État de revoir le découpage administratif au niveau national, les 25 000 habitants des villages de Kounoune, Kounoune Ngalap, Keur Daouda Sarr, Keur Ndiaye Lo, Mbaba Guissé et d'une trentaine de nouvelles cités environnantes ont réitéré leur demande d'érection en commune auprès de Son Excellence M. Macky Sall à travers un point de presse, ce dimanche 11 octobre 2020 à la maison du chef de village de Kounoune.



Selon Mamadou Ndoye, porte-parole du comité de pilotage pour la communalisation "cette vieille doléance qui date de juillet 2013, toujours d'actualité est la préoccupation principale des populations qui espèrent avoir leur autonomie par rapport à Bambilor, chef-lieu éloigné de commune. Notre entité souffre d'un centralisme excessif de Bambilor et environs qui accueille la part la plus significative des investissements de la commune. Notre zone qui pourtant remplit les conditions d'érection en commune, demeure ainsi la périphérie de Bambilor. Ayant fait ce constat et conscient de nos capacités à prendre notre destin à bras le corps, nous demandons l'érection en commune de Kounoune-Keur Ndiaye Lo pour une meilleure prise en charge des préoccupations à travers une gestion de proximité plus appropriée et en phase avec la politique de décentralisation. Ce besoin de communalisation de l'entité Kounoune-Keur Ndiaye Lo et environs est une demande sociale urgente et préoccupante que nous renouvelons ici à l'unisson. La technicité du dossier, le caractère scientifique des études prouvent à suffisance que nous pouvons voler de nos propres ailes et toute autre tentative n'est que politicienne", a t-il annoncé.