Koumpentoum/Présidentielle 2024 : “Le choix porté sur Amadou Ba est logique, cohérent, recevable et vivement salué!“ (Oumar Sy, BBY)

Le 09 septembre 2023, le Président Macky Sall, Président de la coalition BBY, a porté son choix sur monsieur Amadou Ba, actuel Premier ministre comme candidat de la Coalition Benno Bokk Yakkar et de la Majorité Présidentielle Élargie à l'élection du 25 février 2024. C'est ainsi que la coalition BBY de Koumpentoum, sous la houlette du coordonnateur départemental, en l'occurrence monsieur Oumar Sy, les Députés, le CESE, Les Maires, les coordinateurs communaux, les partis alliés de la majorité Présidentielle élargie, les structures du parti (CCR, MNER, les femmes, les jeunes etc...) se sont réunis pour saluer ce choix comme étant “ l'aboutissement d'une démarche bien réfléchie et concertée du président de la coalition BBY.



Selon Oumar Sy et ses camarades, “le choix porté sur monsieur Amadou Ba est logique, cohérent, recevable et vivement salué par la coalition Benno Bokk Yakkar et la majorité Présidentielle Élargie dans le département de Koumpentoum.”

Toujours selon lui, “Monsieur Amadou Ba a l'entière confiance et le soutien sans faille de la coalition BBY et de la majorité présidentielle élargie, au regard de son parcours exceptionnel, de ses atouts, ses compétences et son leadership sur le plan national et international.” Pour toutes ces raisons, dira t-il, “la coalition BBY et la majorité présidentielle élargie de Koumpentoum saluent la décision de certains candidats à la candidature qui, malgré leurs parcours élogieux ont décidé de répondre à l'appel du Président Macky Sall, en acceptant de se ranger derrière monsieur Amadou Ba, seul et unique candidat de la coalition et de la majorité présidentielle Élargie.” À ce titre, les camarades de Oumar Sy, président du conseil départemental de Koumpentoum, “saluent et magnifient l'exemplarité de la décision de monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, Président du CESE.”

La coalition BBY et la majorité présidentielle élargie dans le département de Koumpentoum, vu l'enjeu de l'heure, “s'engagent à rester solidaire dans la dynamique de l'unité et de la cohésion pour une victoire éclatante au premier tour le 25 février en 2024 avec le candidat Amadou Ba pour la continuité et la pérennisation de l'œuvre du Président Macky Sall, pour un Sénégal Émergent. Elles s'engagent à ne ménager aucun effort pour arriver à une écrasante victoire au soir du 25 février 2024 dès le premier tour”, a conclu le coordonnateur départemental de BBY de Koumpentoum, M. Oumar Sy.