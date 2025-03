Korité 2025 – Message du Président BDF : « Je réitère mon engagement à rester à l’écoute de mon peuple pour répondre à ses aspirations »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé aux Sénégalais après la prière de l’Aïd-El-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar, dirigée par l’imam Ratib Moussa Samb. À l’issue de ce mois béni de Ramadan, le chef de l’État a souhaité une excellente fête à tous les musulmans, dans la paix et le renforcement des liens familiaux et communautaires. Il a également adressé ses chaleureuses félicitations à l’imam et à l’ensemble des foyers religieux.



Bassirou Diomaye Faye a profité de cette occasion pour inviter les guides religieux à prier pour le Sénégal : « Je lance un appel aux foyers religieux. Nous connaissons leur rôle essentiel dans la préservation de la paix sociale, ainsi que dans l’enracinement des valeurs de foi, de discipline, de pardon et de partage. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce mois dans la paix et la tranquillité, à leurs côtés », a déclaré le chef de l’État.



Le président de la République a réaffirmé sa volonté de poursuivre son œuvre à la tête de l’État, pour le Sénégal, afin que les choix quotidiens portent leurs fruits. « Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l’harmonie. Je réitère mon engagement à rester à l’écoute de mon peuple, afin de répondre de manière légitime à ses aspirations », a-t-il conclu.