Korité 2023 : Ces pays du globe qui annoncent l'Aïd El Fitr ce samedi !

S’achemine-t-on vers une célébration commune de la fête de korité demain ou samedi ? Plusieurs pays ont déjà fait l’annonce de la fin du ramadan. En effet, l’hypothèse de l’association pour la promotion de l’astronomie qui annonçait hier, dans un communiqué que du fait que ce jeudi sera un jour d'éclipse, il serait difficile, quasiment impossible pour les pays du côté de l’hémisphère sud, de scruter et de voir le croissant lunaire à l’œil nu.



Ce jeudi, plusieurs pays ont annoncé qu’ils célébreront la fête ce samedi. Il s’agit de l 'Indonésie qui fait l’annonce suite à l'impossibilité de voir à l'oeil nu le croissant lunaire, de la Malaisie, Singapour et l’Australie qui fait l’annonce suite à des calculs astronomiques. Il y a également des associations musulmanes comme les organismes représentant les musulmans en Thaïlande et au Japon qui l’ont annoncé.



Au Sénégal, la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit ce jeudi.