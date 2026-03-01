Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception

La 9eme édition du Grand Concours de Récital du Coran Prix Senico a tenu toutes ses promesses dans une atmosphère de ferveur spirituelle et d’excellence. La compétition a consacré Mouhamadoul Bachir Thiam (Dakar), sacré grand lauréat avec l’impressionnant score de 98/100. Il repart avec un trophée en argent, un billet de pèlerinage à La Mecque, ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de 3 millions FCFA offerte par le Président de l’Assemblée nationale et 1 million FCFA par Serigne Souleye Ndiaye. La deuxième place revient à Cheikhouna Mbaye (Touba) avec 97,33 points, récompensé par 20 millions FCFA, un trophée en argent et un billet de pèlerinage. Le podium est complété par Abdoul Ahad Wagnane (Diourbel), crédité de 96 points, qui empoche 15 millions FCFA.



Derrière ce trio de tête, la compétition a révélé un niveau particulièrement relevé. La quatrième place (95,67 points) est occupée par Serigne Mor Mbacke (Diourbel), qui reçoit 10 millions FCFA, suivi de Saliou Ndiaye (Diourbel), cinquième avec 95,60 points et 8 millions FCFA. Ousmane Ramadan Wade (Dakar) décroche la sixième place (95,17 points) et 6 millions FCFA, tandis que Mame Baye Mbaye (Kaolack) se classe septième avec 94,83 points et 5 millions FCFA. Les deux huitièmes ex æquo, Mouhamed Dia (Diourbel) et Baye Modou Sarr (Dakar), totalisent chacun 94,67 points et repartent avec 3,5 millions FCFA. La dixième place est revenue à Ismaila Senghor (Dakar) avec 94,17 points et une récompense de 2 millions FCFA. Les candidats classés de la 11eme à la 50eme place bénéficient chacun d’une prime de participation de 500 000 FCFA.



Au delà des distinctions financières, cette édition 2024 du Prix Senico a été marquée par un esprit de fraternité et de respect des valeurs islamiques. Les organisateurs ont salué la discipline et le haut niveau des compétiteurs venus de plusieurs régions du Sénégal, notamment Dakar, Diourbel, Kaolack et Touba. La cérémonie s’est clôturée par des prières pour la paix, la prospérité et la cohésion nationale, rappelant que ce concours demeure avant tout une célébration du Saint Coran et un moment d’élévation spirituelle collective.