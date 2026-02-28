[ Focus Santé ] Trouble de la conscience : Tout savoir sur les premiers réflexes et le traitement préventif


[ Focus Santé ] Trouble de la conscience : Tout savoir sur les premiers réflexes et le traitement préventif
Le traitement des troubles de la conscience connaît des évolutions. À l’heure actuelle, on parle selon le neurologue Djiby Ba,  de l’échelle de Glasgow. C’est un outil médical utilisé pour évaluer le niveau de conscience d’un patient après un traumatisme crânien ou une maladie neurologique. Elle évalue trois paramètres que sont l’ouverture des yeux, la motricité de la personne et la réponse verbale, afin d’évaluer la profondeur du coma (léger ou profond). C’est en fonction de cela que l’on peut déterminer si le patient est dans un coma profond  ou léger.

Alors si on est en coma, ce qu’on doit faire en premier lieu est de voir s’il y a de la fièvre et si c’est le cas, on parle de coma fébrile pour ensuite rechercher le microbe (virus, bactéries) avant de procéder à l’antibiogramme (voir l’antibiotique qui peut tuer ce microbe là). Quand on reçoit tout ça, on met le malade sous traitement antibiotique mais toujours est-il que le malade est en réanimation et le réanimateur essaie de surveiller les fonctions vitales du malade (respiratoire, fréquence cardiaque, quantité d’urine, sucre, hyperglycémie ou hypoglycémie, troubles hydro électrolytique) qui seront corrigés au niveau de la réanimation. S’il y a des crises convulsives aussi, il convient de mettre le malade sous anti convulsivant. Parallèlement à cela, il faut vérifier et essayer de trouver la cause du coma.
 
 
Les réflexes premiers des proches de malades 


Quant aux proches du malade, leur premier réflexe est déjà d’aller vite c’est-à-dire l’emmener aussitôt dans un milieu de réanimation car quelqu’un qui est dans le coma, on ne l’emmène pas dans un poste de santé mais plutôt dans un milieu où il y a de la réanimation. L’autre élément est de regrouper tous les papiers médicaux du malade (ordonnances, radio, échographie, scanner) avant d’amener le malade. On n’amène pas le malade seul, on doit emmener tous les papiers du malade (anciennes ordonnances, médicaments) et on doit venir aussi avec quelqu’un qui connait le malade. On ne doit pas amener le malade d’un coup alors que celui qui connaît le malade n’est pas là. Outre cela, on doit savoir si la personne prend des drogues dures (cocaïne, héroïne, chanvre indien). L’autre aspect pour régler le problème des TCE (Traumatisme cranio encéphalique) est de lutter contre les accidents de la voie publique. Actuellement, au Sénégal, on estime à peu près 800 décès par an sur une population de 18 millions par accident de la voie publique. Ce qui à ses yeux est énorme d’où l’éducation des chauffeurs et mettre en place une procédure correcte pour avoir un permis de conduire. Donc, il faut retourner jusqu’au niveau des classes pour régler les accidents de la voie publique.  


Le traitement préventif 


Dans ce cas précis, on peut prévenir les troubles de conscience par  un traitement préventif en essayant de  former les gens à l’école, l’éducation, la sensibilisation, l’information au lieu de donner à des policiers qui font la répression pour lutter contre les Traumatismes Cranio-Encéphalique (TCE). S’il s’agit des AVC, il faut lutter contre l’obésité, l’hypertension artérielle, les cardiopathies emboligènes (maladies cardiaques) notamment les cardiopathies rhumatismales ou bien les cardiopathies acquises, lutter contre la drépanocytose, les hémopathies (maladies qui affectent le sang et les organes hématopoïétiques c’est-à-dire des organes qui produisent les cellules sanguines et de tout ce qui peut amener les facteurs de risques cardiovasculaires (l’âge, antécédents familiaux d’AVC).
Chez le sujet âgé, chez le sujet jeune, on a aussi la notion de pilule oestroprogestative qui peut aussi entraîner un AVC. On essaye aussi de faire la consultation prénatale parce qu’il y a des malformations cardiaques aussi et la notion de consanguinité qui est un aussi un facteur à lutter et à gérer. L’autre élément aussi est la vaccination pour diminuer le nombre de malades qui développent des méningites.

Toutefois, ce qui est à retenir pour le médecin est que le trouble de conscience est d’une gravité extrême de la médecine. Ainsi, la prise en charge doit être précoce par le réanimateur. Le réanimateur est chargé de faire de l’investigation pour déterminer les causes et le traitement. Mais en cours d’hospitalisation, le malade peut avoir besoin de l’oxygène, de sodium, ou avoir de l’hypoglycémie (insuline, sérum glucosé , déshydratation sévère, problème d’insuffisance rénale, chronique) et doit être surveillé de très près .En gros, pour le traitement préventif, ce qu’il faut faire est le traitement préventif former les enfants sur les accidents de la voie publique, obésité, limiter la consommation du sel, bouillon, éviter la transformation des certains aliments, angine, consanguinité et avoir une bonne hygiène.   
 
Autres articles
Samedi 28 Février 2026
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité »

La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité » - 28/02/2026

Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes

Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes - 28/02/2026

Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas »

Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas » - 28/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 2

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 2 - 28/02/2026

Les Etats-Unis et Israël frappent l'Iran

Les Etats-Unis et Israël frappent l'Iran - 28/02/2026

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste - 27/02/2026

Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique »

Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique » - 27/02/2026

[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas

[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas - 27/02/2026

Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice

Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice - 27/02/2026

Mandat, millions et dénégations : les deux heures qui ont scellé le face-à-face de Moustapha Diop avec la justice

Mandat, millions et dénégations : les deux heures qui ont scellé le face-à-face de Moustapha Diop avec la justice - 27/02/2026

Offensive tous azimuts sur le haut débit : Sonatel déploie fibre, 5G et satellite face aux défis de l’inclusion numérique

Offensive tous azimuts sur le haut débit : Sonatel déploie fibre, 5G et satellite face aux défis de l’inclusion numérique - 27/02/2026

🔴 DIRECT INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 1

🔴 DIRECT INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 1 - 27/02/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam.

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam. - 27/02/2026

UCAD / Réouverture du campus social rouvre: Quand les stigmates des affrontements hantent encore l’espace universitaire

UCAD / Réouverture du campus social rouvre: Quand les stigmates des affrontements hantent encore l’espace universitaire - 26/02/2026

Haute Cour de Justice : Me Moussa Bocar Thiam saisit la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel pour irrégularité de procédure

Haute Cour de Justice : Me Moussa Bocar Thiam saisit la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel pour irrégularité de procédure - 26/02/2026

Troisième jour de haute intensité au Grand Prix Fondation Senico : 13 candidats face au jury

Troisième jour de haute intensité au Grand Prix Fondation Senico : 13 candidats face au jury - 26/02/2026

Réouverture du campus social : Le COUD siffle la reprise, mais l’UCAD accueille timidement ses étudiants

Réouverture du campus social : Le COUD siffle la reprise, mais l’UCAD accueille timidement ses étudiants - 26/02/2026

Sécurité : Dalifort-Foirail étrenne enfin son commissariat

Sécurité : Dalifort-Foirail étrenne enfin son commissariat - 26/02/2026

Dénonciations, aveux, interpellations, Actes contre-nature et VIH : huit suspects, des aveux et une enquête explosive … les dessous d’un réseau d’homosexuels

Dénonciations, aveux, interpellations, Actes contre-nature et VIH : huit suspects, des aveux et une enquête explosive … les dessous d’un réseau d’homosexuels - 26/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9EME ÉDITION | JOUR 4

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 9EME ÉDITION | JOUR 4 - 26/02/2026

Me Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice : L'ancien ministre dénonce un vide juridique et demande l’annulation de la séance plénière du 27 février

Me Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice : L'ancien ministre dénonce un vide juridique et demande l’annulation de la séance plénière du 27 février - 26/02/2026

Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : révélations explosives — « Lougn méti moy… »

Supporters sénégalais arrêtés au Maroc : révélations explosives — « Lougn méti moy… » - 25/02/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 25 FÉVRIER 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 25 FÉVRIER 2026 - 25/02/2026

Décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias promet que « justice sera rendue...»

Décès d’Abdoulaye Ba : Barthélémy Dias promet que « justice sera rendue...» - 25/02/2026

[🛑DIRECT] Débats de société et affrontements politiques : Barthélemy Dias donne sa lecture

[🛑DIRECT] Débats de société et affrontements politiques : Barthélemy Dias donne sa lecture - 25/02/2026

Grand Prix Fondation Senico 2026 : plus de 50 candidats en lice pour des récompenses exceptionnelles

Grand Prix Fondation Senico 2026 : plus de 50 candidats en lice pour des récompenses exceptionnelles - 25/02/2026

Tempête au Parti socialiste : guerre ouverte entre femmes autour du manifeste « Doundeul Ps » … Aïda Sow Diawara éjecte Juliette Zinga du groupe Whatsapp

Tempête au Parti socialiste : guerre ouverte entre femmes autour du manifeste « Doundeul Ps » … Aïda Sow Diawara éjecte Juliette Zinga du groupe Whatsapp - 25/02/2026

Saint -Louis : Un réseau d’homosexuels démantelé, la traque s’étend jusqu’à Dakar...« Dabakh »,« Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé » sous mandat de dépôt

Saint -Louis : Un réseau d’homosexuels démantelé, la traque s’étend jusqu’à Dakar...« Dabakh »,« Zale » et Mansour Baldé dit « Lo Baldé » sous mandat de dépôt - 25/02/2026

Crise universitaire: le Collectif des Amicales de l’UCAD appelle à rejoindre les campus le 26 février mais dénonce la fermeture des pavillons B et F

Crise universitaire: le Collectif des Amicales de l’UCAD appelle à rejoindre les campus le 26 février mais dénonce la fermeture des pavillons B et F - 25/02/2026

Axe Aibd-Dakar : le renversement d’un camion perturbe fortement la circulation vers Dakar

Axe Aibd-Dakar : le renversement d’un camion perturbe fortement la circulation vers Dakar - 25/02/2026

RSS Syndication