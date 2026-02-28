Trump annonce le décès de l’Ayatollah Khamenei

Le président Donald Trump a publié un message ce soir sur son réseau social Truth Social, annonçant le décès de l’Ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique d’Iran.
