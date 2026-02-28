Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes


Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes

Ce samedi, plusieurs dizaines de Sénégalais ont battu le pavé à Dakar pour exprimer leur indignation face à l’incarcération de 18 de leurs compatriotes au Maroc. À l’issue du rassemblement, un collectif de citoyens a déposé un mémorandum à l’ambassade du Maroc, réclamant la libération des détenus « sans poursuites », afin qu’ils puissent regagner le Sénégal « en bonne santé physique et morale ». « Ces supporters sont allés représenter le Sénégal », a déclaré un membre du collectif, qui n’hésite pas à qualifier la situation de « prise d’otages ». 

 

Tout a commencé le 18 janvier dernier, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, remportée par les Lions de la Téranga (1-0 après prolongation), avait été émaillée d’incidents graves. À la suite d’un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, des supporters sénégalais avaient tenté d’envahir le terrain et lancé des projectiles vers la pelouse. Le tribunal de première instance de Rabat a rendu son verdict le 19 février : neuf supporters ont écopé d’un an de prison ferme et 5000 dirhams d’amende, six autres de six mois et 2000 dirhams, et les trois derniers de trois mois et 1000 dirhams. Des peines que leurs avocats jugent sévères et injustes. « C’est incompréhensible », a réagi Me Patrick Kabou, leur conseil sénégalais, dénonçant le fait que ses clients servent de « boucs émissaires ».

 

 

Dimanche 22 février pour rappel, Me Kabou a indiqué publiquement que ses clients ne comptaient pas faire appel. « Pour eux, faire appel de cette décision, c’est cautionner l’absence manifeste de procès équitable, de respect des droits de la défense et des droits des détenus », a-t-il écrit. Certains membres du groupe contestent par ailleurs les faits qui leur sont reprochés. Amagor Robert Niang, membre de l’ASC Lebougi, affirme que certains des arrêtés « sont des gens très calmes, très posés, très responsables » et que « certains même étaient descendus sur la pelouse pour négocier et ramener la paix ».

 

L’affaire a rapidement dépassé le cadre sportif. En effet, le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi devant l’Assemblée nationale : « on a l’impression que cette affaire dépasse le cadre du sport et c’est regrettable. » Il a évoqué la possibilité d’activer un accord bilatéral permettant le transfèrement des condamnés pour qu’ils purgent leur peine au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye envisagerait quant à lui d’adresser une demande officielle de grâce au roi Mohammed VI, une démarche discrète, la grâce royale au Maroc relevant d’un pouvoir souverain. La Fédération sénégalaise de football a elle aussi dénoncé un jugement « sévère » et « disproportionné », tandis que plusieurs joueurs de l’équipe nationale ont exprimé leur solidarité.




Samedi 28 Février 2026
Dakaractu



