Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté


Une cérémonie de grande envergure au Grand Théâtre
 
 
Le Grand Théâtre de Dakar a vibré ce jour au son des versets sacrés à l’occasion de la 9ᵉ édition du Grand Prix National du Coran, couplée à la 2ᵉ édition du Grand Prix International. Une rencontre d’exception qui a rassemblé 15 pays, en plus du Sénégal, confirmant ainsi la dimension internationale et le prestige grandissant de cet événement religieux majeur.
 
Des lauréats à la hauteur de l’événement
 
Sur le plan national, Mouhamadoul Bachir Thiam s’est imposé au terme d’une prestation unanimement saluée. Le lauréat national repart avec une récompense exceptionnelle de 34 millions de francs CFA, composée de :
•  30 millions de FCFA offerts par la Fondation Senico,
•  3 millions de FCFA offerts par le Président de l’Assemblée nationale,
•  1 million de FCFA offert par Serigne Souley Ndiaye,
auxquels s’ajoute un billet pour le pèlerinage à La Mecque, symbole fort de reconnaissance spirituelle.
 
À l’international, le Tunisien Rabody Mohad a remporté la première place grâce à un récital d’un très haut niveau. Il a été récompensé par une enveloppe de 20 millions de francs CFA, consacrant son talent et sa maîtrise du Livre saint.
 
Dans un souci d’encouragement et de justice, tous les participants au Minimat ont chacun reçu 500 000 francs CFA, saluant ainsi leurs efforts et leur engagement.
 
Un hommage appuyé à l’initiative de la Fondation Senico
 
Prenant la parole devant une assistance nombreuse, le Président de l’Assemblée nationale a tenu à magnifier le rôle de Serigne Abdoulaye Dia, qu’il a qualifié de « champion économique ». Il a insisté sur le caractère exemplaire de cette initiative, appelant à sa pérennisation, car elle constitue, selon lui, un modèle réussi alliant foi, développement et responsabilité sociale.
 
Une assistance conquise par le niveau des récitals
 
La salle du Grand Théâtre était comble. Hautes personnalités, Serigne Daara, Ndeye Daara, partenaires, représentants de la Senico, amoureux du Coran et organes de presse ont pris part à la cérémonie.
Tous ont été subjugués par le niveau exceptionnel des lauréats, témoignant de la rigueur de la sélection et de la qualité de l’enseignement coranique.
 
Foi, engagement social et héritage spirituel
 
À travers Serigne Abdoulaye Dia, la Fondation Senico et Senico Industrie, cette initiative dépasse le cadre d’un simple concours. Elle rappelle que l’accès à des produits sains et halal, accompagnant les Sénégalais du petit-déjeuner au dîner, peut aller de pair avec la promotion des valeurs islamiques.
Durant plusieurs jours, le public a été bercé par des récitals coraniques d’exception, faisant de ce Grand Prix un moment de ferveur, de transmission et d’élévation spirituelle.
 
Diadieuf à ce Khadimoul Qur’an, dont l’engagement constant continue de servir le Coran et la communauté.










