PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion

Face à ses militants réunis pour une séance de questions-réponses, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à balayer d’un revers de main les spéculations sur d’éventuelles divisions au sein du Pastef, tout en levant le voile sur certaines coulisses de la gouvernance.



Interpellé par une militante sur la situation interne du parti, Sonko a été catégorique : « Il n’y a pas de problème au sein du Pastef. Il y avait juste un moment de clarification qu’il fallait poser. » Une mise au point destinée à rassurer une base militante visiblement préoccupée par les bruits qui circulaient ces derniers temps. Le leader de Pastef a par ailleurs levé le voile sur un épisode récent ayant alimenté les rumeurs.



Il a révélé que le président de la République avait souhaité rencontrer les députés du parti, une initiative à laquelle il s’est opposé, estimant que le palais présidentiel n’était pas le cadre approprié pour une telle réunion. « Je suis allé d’abord au palais et j’ai trouvé les coordinateurs du parti », a-t-il précisé, ajoutant qu’il avait recommandé au chef de l’État de trouver un autre endroit et de ne convoquer cette rencontre qu’en cas de nouvelle information pertinente. Le président aurait néanmoins insisté pour maintenir cette rencontre.



S’adressant directement aux militants qu’il a jugés parfois « frileux », Sonko a appelé à davantage de sérénité et de confiance. « Nous sommes au courant de tout ce qui se passe », a-t-il assuré, invitant les troupes à se concentrer sur l’essentiel plutôt que de se laisser distraire par les rumeurs. « En politique, il n’y a pas de miracle », a-t-il tranché, avant de conclure sur une note offensive : « Le Pastef est plus que jamais fort. »