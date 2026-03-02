Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei

Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, l'épouse du Guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a succombé à ses blessures aujourd'hui.



​Selon les premières informations, elle a été victime de la même frappe ayant coûté la vie à son époux. Malgré une prise en charge médicale, ses blessures se sont révélées fatales, marquant ainsi la disparition d'une figure restée traditionnellement en retrait de la scène politique, mais centrale dans le cercle privé du pouvoir iranien.