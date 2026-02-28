TV israéliennes : "une photo du corps" de Khamenei a été montrée à Trump et Netanyahu

Deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu'une "photo du corps" du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tuées dans l'attaque américaine-israélienne sur l'Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



"De hauts responsables israéliens ont été informés de l'élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des déclins de son complexe", a rapporté la chaîne publique KAN. Selon la chaîne 12, "une photo du corps a été montrée à Netanyahu et à Trump".

