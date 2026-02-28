TV israéliennes : "une photo du corps" de Khamenei a été montrée à Trump et Netanyahu

Deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu'une "photo du corps" du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tuées dans l'attaque américaine-israélienne sur l'Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
"De hauts responsables israéliens ont été informés de l'élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des déclins de son complexe", a rapporté la chaîne publique KAN. Selon la chaîne 12, "une photo du corps a été montrée à Netanyahu et à Trump".
Autres articles
-
Iran: le chef d’état-major de l'armée tué dans les frappes américaines et israéliennes (télévision d’État)
-
[🛑DIRECT] 9e édition grand prix fondation SENICO : Suivez la cérémonie de remise des prix
-
Trump annonce le décès de l’Ayatollah Khamenei
-
Des médias israéliens affirment que le guide suprême iranien Khamenei a été tué
-
La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité »