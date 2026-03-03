Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une " extradition partielle " de Madiambal Diagne vers le Sénégal


La Cour d’appel de Versailles, a rendu ce mardi 3 mars 2026 son délibéré concernant la demande d’extradition vers le Sénégal du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne. Dans sa décision, la juridiction française s’est déclarée favorable à une « extradition partielle », sans que les détails précis des chefs concernés n’aient été immédiatement rendus publics. Son avocat, Me Vincent Brengarth qualifie cette décision rendue par le Tribunal de Versailles  de " demi-victoire". 

Madiambal Diagne est suspecté par les autorités sénégalaises de détournement de deniers publics portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Ses avocats ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation, ce qui pourrait suspendre la mise en œuvre de la décision.

En 2025, le journaliste avait quitté le Sénégal pour se réfugier en France, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire (IST).

Sur cette base, l’État du Sénégal avait émis un mandat d’arrêt international avant d’introduire une demande formelle d’extradition auprès des autorités françaises.

La suite de la procédure dépendra désormais de l’éventuel recours devant la Cour de cassation et des décisions des autorités compétentes.



Mardi 3 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Poste de SG de l'ONU :

Poste de SG de l'ONU : "Le président du Burundi a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall " (Abdou Mbow) - 02/03/2026

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei

Décès de Mansoureh Khojaste Bagherzadeh, épouse de l’Ayatollah Khamenei - 02/03/2026

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ?

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ? - 02/03/2026

[ Reportage] Rappel des « Cheikhou Chérifou » : les chauffeurs dénoncent une décision « brutale » de l’État

[ Reportage] Rappel des « Cheikhou Chérifou » : les chauffeurs dénoncent une décision « brutale » de l’État - 02/03/2026

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté - 01/03/2026

Ousmane Sonko avertit :

Ousmane Sonko avertit :"meunouniou gouverner sans pastef...kéneuh meunouko khalate " - 01/03/2026

Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… »

Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… » - 01/03/2026

Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception

Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception - 01/03/2026

Trump dit qu'il

Trump dit qu'il "va parler" aux dirigeants iraniens (interview à The Atlantic) - 01/03/2026

PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion

PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion - 01/03/2026

Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium

Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium - 01/03/2026

Iran: le chef d’état-major de l'armée tué dans les frappes américaines et israéliennes (télévision d’État) 

Iran: le chef d’état-major de l'armée tué dans les frappes américaines et israéliennes (télévision d’État)  - 01/03/2026

[🛑DIRECT] 9e édition grand prix fondation SENICO : Suivez la cérémonie de remise des prix

[🛑DIRECT] 9e édition grand prix fondation SENICO : Suivez la cérémonie de remise des prix - 01/03/2026

Trump annonce le décès de l’Ayatollah Khamenei

Trump annonce le décès de l’Ayatollah Khamenei - 28/02/2026

TV israéliennes :

TV israéliennes : "une photo du corps" de Khamenei a été montrée à Trump et Netanyahu - 28/02/2026

Des médias israéliens affirment que le guide suprême iranien Khamenei a été tué

Des médias israéliens affirment que le guide suprême iranien Khamenei a été tué - 28/02/2026

La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité »

La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité » - 28/02/2026

[ Focus Santé ] Trouble de la conscience : Tout savoir sur les premiers réflexes et le traitement préventif

[ Focus Santé ] Trouble de la conscience : Tout savoir sur les premiers réflexes et le traitement préventif - 28/02/2026

Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes

Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes - 28/02/2026

Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas »

Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas » - 28/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 2

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 2 - 28/02/2026

Les Etats-Unis et Israël frappent l'Iran

Les Etats-Unis et Israël frappent l'Iran - 28/02/2026

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste - 27/02/2026

Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique »

Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique » - 27/02/2026

[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas

[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas - 27/02/2026

Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice

Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice - 27/02/2026

Mandat, millions et dénégations : les deux heures qui ont scellé le face-à-face de Moustapha Diop avec la justice

Mandat, millions et dénégations : les deux heures qui ont scellé le face-à-face de Moustapha Diop avec la justice - 27/02/2026

Offensive tous azimuts sur le haut débit : Sonatel déploie fibre, 5G et satellite face aux défis de l’inclusion numérique

Offensive tous azimuts sur le haut débit : Sonatel déploie fibre, 5G et satellite face aux défis de l’inclusion numérique - 27/02/2026

🔴 DIRECT INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 1

🔴 DIRECT INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 1 - 27/02/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam.

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam. - 27/02/2026

RSS Syndication