Paris : la Cour d’appel de Versailles favorable à une " extradition partielle " de Madiambal Diagne vers le Sénégal

La Cour d’appel de Versailles, a rendu ce mardi 3 mars 2026 son délibéré concernant la demande d’extradition vers le Sénégal du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne. Dans sa décision, la juridiction française s’est déclarée favorable à une « extradition partielle », sans que les détails précis des chefs concernés n’aient été immédiatement rendus publics. Son avocat, Me Vincent Brengarth qualifie cette décision rendue par le Tribunal de Versailles de " demi-victoire".



Madiambal Diagne est suspecté par les autorités sénégalaises de détournement de deniers publics portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Ses avocats ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation, ce qui pourrait suspendre la mise en œuvre de la décision.



En 2025, le journaliste avait quitté le Sénégal pour se réfugier en France, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire (IST).



Sur cette base, l’État du Sénégal avait émis un mandat d’arrêt international avant d’introduire une demande formelle d’extradition auprès des autorités françaises.



La suite de la procédure dépendra désormais de l’éventuel recours devant la Cour de cassation et des décisions des autorités compétentes.

