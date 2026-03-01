Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… »


La coexistence entre le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (Pastef) et la Coalition Diomaye Président suscite des interrogations au sein de la base militante. Certains membres du parti craignent en effet que cette coalition ne vienne concurrencer ou affaiblir Pastef sur l’échiquier politique sénégalais.

 

C’est dans ce contexte qu’Ousmane Sonko a choisi de monter au créneau pour dissiper tout malentendu. « Il n’y a pas de confrontation entre Pastef et la Coalition Diomaye Président », a-t-il affirmé avec fermeté, appelant ses troupes à « savoir raison garder ». Le leader patriote a tenu à replacer les choses dans leur juste perspective : la coalition n’est pas dirigée contre Pastef, mais contre les formations politiques adverses. « Cette coalition n’est pas en compétition avec Pastef mais plutôt avec les autres partis », a-t-il précisé, balayant ainsi les craintes d’une rivalité interne.

 

Loin de considérer cette coalition comme une menace, Sonko va même plus loin en la présentant comme un atout. « La coalition est même une aubaine pour Pastef », a-t-il soutenu, suggérant que cette alliance élargie renforce davantage le camp patriotique qu’elle ne le fragilise.

 

Le président du Pastef a finalement mis fin au débat au sein de sa formation : « Je ne veux plus entendre les militants de Pastef parler de la Coalition Diomaye Président » en des termes négatifs, concluant que Pastef demeure avant tout « un parti de défi », taillé pour relever les grandes ambitions politiques du mouvement.

Dimanche 1 Mars 2026
Dakaractu



