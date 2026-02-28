Des médias israéliens affirment que le guide suprême iranien Khamenei a été tué

Deux télévisions israéliennes ont affirmé samedi soir que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi matin sur l'Iran.
"Source israélienne : Khamenei est mort", indique un bandeau de la chaîne 12. "Source israélienne : Ali Khamenei a été éliminé", affiche pour sa part la télévision publique KAN.
