[ Reportage] Rappel des « Cheikhou Chérifou » : les chauffeurs dénoncent une décision « brutale » de l’État


Suite à l’annonce du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, portant sur le rappel de tous les véhicules de transport en commun de type minicar (12 à 19 places), communément appelés « Cheikhou Chérif », la colère gronde chez les chauffeurs.

À la gare des Baux Maraîchers de Pikine, les conducteurs rencontrés ne cachent pas leur incompréhension face à une mesure qu’ils jugent « brutale » et « non concertée ». Selon eux, l’État aurait dû associer les principaux acteurs du secteur avant toute décision impactant directement leur outil de travail.

« On ne nous a pas consultés. On travaille dans des conditions déjà difficiles, et aujourd’hui on nous impose un rappel sans explication claire », déplore un chauffeur, visiblement remonté.

Les transporteurs estiment que cette décision risque d’avoir des conséquences directes sur leurs revenus. Pendant la période de rappel, les véhicules devront se présenter au centre de contrôle technique, ce qui pourrait entraîner des immobilisations et donc une baisse des recettes quotidiennes. « Chaque jour sans rouler, c’est une perte. Beaucoup de familles vivent de cette activité », confie un autre conducteur.

La question des porte-bagages cristallise également les tensions. Certains chauffeurs redoutent que les nouvelles exigences entraînent leur suppression ou leur limitation. « Si on enlève les porte-bagages, ce sont les clients qui vont en souffrir. Les passagers voyagent souvent avec des charges importantes. Cela va compliquer davantage notre travail et créer des tensions à bord », soutient un conducteur.

Si les chauffeurs reconnaissent la nécessité de lutter contre les accidents de la route, ils insistent sur le fait que les réformes doivent se faire dans le dialogue. « Nous ne refusons pas le contrôle. Nous demandons simplement à être écoutés et associés aux décisions », résume l’un d’eux.
À la gare des Baux Maraîchers, l’inquiétude demeure vive, les professionnels du transport redoutant que cette mesure, prise sans concertation selon eux, ne fragilise encore davantage un secteur déjà confronté à de nombreuses difficultés.
Autres articles
Lundi 2 Mars 2026
Idy Sow



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ?

Conflit américano-iranien: Comment la guerre pourrait-elle affecter l’économie africaine…le Sénégal en particulier ? - 02/03/2026

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté

Grand Prix du Coran : Dakar , capitale du récital coranique au rythme de l’excellence et de la dévotion … Serigne Abdoulaye Dia, l’engagement au service du Coran et de la communauté - 01/03/2026

Ousmane Sonko avertit :

Ousmane Sonko avertit :"meunouniou gouverner sans pastef...kéneuh meunouko khalate " - 01/03/2026

Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… »

Ousmane Sonko sur la coalition Diomaye Président : « Je ne veux plus entendre… » - 01/03/2026

Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception

Grand Prix Senico : Dakar triomphe, Diourbel brille – Une 9e édition d’exception - 01/03/2026

Trump dit qu'il

Trump dit qu'il "va parler" aux dirigeants iraniens (interview à The Atlantic) - 01/03/2026

PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion

PASTEF : Ousmane Sonko dissipe les rumeurs de tensions internes, recadre les militants « frileux » et appelle à la cohésion - 01/03/2026

Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium

Grand Prix SENICO 2026 : La Tunisie remporte le grand prix, Sénégal et Mauritanie sur le podium - 01/03/2026

Iran: le chef d’état-major de l'armée tué dans les frappes américaines et israéliennes (télévision d’État) 

Iran: le chef d’état-major de l'armée tué dans les frappes américaines et israéliennes (télévision d’État)  - 01/03/2026

[🛑DIRECT] 9e édition grand prix fondation SENICO : Suivez la cérémonie de remise des prix

[🛑DIRECT] 9e édition grand prix fondation SENICO : Suivez la cérémonie de remise des prix - 01/03/2026

Trump annonce le décès de l’Ayatollah Khamenei

Trump annonce le décès de l’Ayatollah Khamenei - 28/02/2026

TV israéliennes :

TV israéliennes : "une photo du corps" de Khamenei a été montrée à Trump et Netanyahu - 28/02/2026

Des médias israéliens affirment que le guide suprême iranien Khamenei a été tué

Des médias israéliens affirment que le guide suprême iranien Khamenei a été tué - 28/02/2026

La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité »

La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité » - 28/02/2026

[ Focus Santé ] Trouble de la conscience : Tout savoir sur les premiers réflexes et le traitement préventif

[ Focus Santé ] Trouble de la conscience : Tout savoir sur les premiers réflexes et le traitement préventif - 28/02/2026

Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes

Emprisonnement des 18 supporters sénégalais au Maroc : Dakar dans la rue pour exiger la libération de ses compatriotes - 28/02/2026

Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas »

Diomaye face aux députés au « Ndogou Présidentiel » : « La candidature de Sonko en 2029 ne m’engage pas » - 28/02/2026

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 2

[🛑DIRECT] INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 2 - 28/02/2026

Les Etats-Unis et Israël frappent l'Iran

Les Etats-Unis et Israël frappent l'Iran - 28/02/2026

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste

1 an après son arrestation, Farba Ngom au cœur d’une mobilisation religieuse à Agnam : ses soutiens dénoncent une détention injuste - 27/02/2026

Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique »

Me Moussa Bocar Thiam après l’adoption de sa mise en accusation : « Je prends congé immédiatement et regagner le Sénégal pour démonter cette cabale politique » - 27/02/2026

[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas

[ Reportage] Ramadan 2026 : Entre changement vestimentaire, comportement citoyen et boom des djellabas - 27/02/2026

Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice

Assemblée nationale : Avec 104 voix pour, la majorité acte le renvoi de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice - 27/02/2026

Mandat, millions et dénégations : les deux heures qui ont scellé le face-à-face de Moustapha Diop avec la justice

Mandat, millions et dénégations : les deux heures qui ont scellé le face-à-face de Moustapha Diop avec la justice - 27/02/2026

Offensive tous azimuts sur le haut débit : Sonatel déploie fibre, 5G et satellite face aux défis de l’inclusion numérique

Offensive tous azimuts sur le haut débit : Sonatel déploie fibre, 5G et satellite face aux défis de l’inclusion numérique - 27/02/2026

🔴 DIRECT INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 1

🔴 DIRECT INSTITUT ISLAMIQUE DE DAKAR | FINALE GRAND PRIX SENICO 2EME ÉDITION INTERNATIONAL | JOUR 1 - 27/02/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam.

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale : Mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam. - 27/02/2026

UCAD / Réouverture du campus social rouvre: Quand les stigmates des affrontements hantent encore l’espace universitaire

UCAD / Réouverture du campus social rouvre: Quand les stigmates des affrontements hantent encore l’espace universitaire - 26/02/2026

Haute Cour de Justice : Me Moussa Bocar Thiam saisit la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel pour irrégularité de procédure

Haute Cour de Justice : Me Moussa Bocar Thiam saisit la Cour Suprême et le Conseil Constitutionnel pour irrégularité de procédure - 26/02/2026

Troisième jour de haute intensité au Grand Prix Fondation Senico : 13 candidats face au jury

Troisième jour de haute intensité au Grand Prix Fondation Senico : 13 candidats face au jury - 26/02/2026

RSS Syndication