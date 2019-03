Khalifa Sall sur la présidentielle : Le maire Cheikh Guèye donne l’avis de l’ex maire de Dakar

Le maire de Dieuppeul Derklé, au cours d’un entretien avec Dakaractu a affirmé que l’ex Maire de Dakar, Khalifa Sall, est « en très bonne forme car, il venait de lui rendre visite à Rebeuss ». Pour Cheikh Guèye, il a bien noté tous les événements qui se sont passés durant le processus électoral même si, poursuit-il, khalifa Sall a par ailleurs déploré les manquements. C’est, selon le maire de Dieuppeul Derklé, un homme serein, calme qu’il a trouvé et qui contribue, même étant distant, à la marche de la coalition Taxawu Dakar et se battra toujours pour la démocratie et la liberté.