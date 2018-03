Khadafi Dieng (Coordinateur de NDAM ) : ' À Mbacké, l'Apr n'a qu'un seul adversaire... elle-même '

Les bagarres entre responsables politiques de l'Apr de Mbacké a atteint , selon Abdourahmane Khadafi Dieng, des proportions insoupçonnées. Cette situation d'inimitié est tellement poussée qu'elle pourrait entraver à certains égards, la réélection du Président Macky Sall.



À en croire le jeune responsable politique, l'Alliance Pour la République, dans le département de Mbacké, n'a qu'un adversaire : elle-même. Autrement dit, elle file droit vers sa perte à cause de ces querelles de chapelle. Il ne citera, toutefois, aucun leader.



Soucieux de renverser la situation, Khadafi Dieng dit avoir choisi de mettre en place un autre cadre de réflexion et d'activités dénommé NDAM ou '' Nouvelle Dynamique pour Accompagner le Président Macky ''. Face à la presse, il se voudra clair dans le discours. '' Au lieu de s'unir, les responsables travaillent à se positionner. Nous voulons renverser la tendance et donner toutes les chances au Chef de l'État de passer la présidentielle dès le premier tour. Nous essaierons de mettre terme à la démotivation des militants pour créer un nouvel engouement. ''