Khaby Lame, premier Tiktokeur mondial, devient ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF pour la cause des enfants

Parler et faire réfléchir le monde grâce à son fameux geste silencieux, c’est ce qu’a réussi à provoquer Khaby Lame, le premier Tiktokeur sénégalo-italien. C’est à l’occasion d’une cérémonie de présentation que les autorités de l’UNICEF et la famille de Khaby Lame ont annoncé cette nouvelle. Ce dernier, qui rappelle la beauté de la simplicité, montre ainsi que des messages puissants n’ont pas besoin de mots pour résonner. Il a fait de son célèbre geste de la main un appel universel à la clarté et au bon sens, un langage que tout le monde peut comprendre.



En effet, au cours des derniers jours, Khaby a visité un programme de l’UNICEF au Sénégal pour s’engager dans des actions liées à la lutte contre les changements climatiques, à l’implication des jeunes, à la protection des enfants et au renforcement du système éducatif. « Le vrai changement réside dans l’action ! » C’est ce qu’a bien compris Khaby Lame, qui souhaite ouvrir des perspectives aux enfants du monde entier. Aujourd’hui, il devient ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF.



Grâce à sa plateforme mondiale, qui regroupe plus de 240 millions de personnes, il défendra les droits des enfants. Si le silence a été sa marque de fabrique, Khaby Lame a désormais décidé d’utiliser sa voix pour faire du monde un endroit meilleur pour chaque enfant. Il rejoint ainsi les 26 ambassadeurs de bonne volonté qui ont collaboré avec l’UNICEF depuis sa création.