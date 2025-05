Keur Massar : plus d’1,6 milliard en faux billets noirs saisis à Yeumbeul Sud – Une mafia de faussaires sous les verrous

La police a frappé un grand coup dans la lutte contre la contrefaçon monétaire. Le Commissariat d’Arrondissement de Yeumbeul Sud a mis hors d’état de nuire un réseau présumé de faussaires, interpellant quatre (4) individus impliqués dans une vaste opération de falsification de billets.







L’affaire a éclaté suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel évoquant un trafic intense de faux billets à Keur Massar. Grâce à un dispositif de surveillance méticuleusement mis en place, les agents ont pu remonter jusqu’aux suspects, interpellés dans un appartement transformé en véritable laboratoire de faux monnayage.







Sur les lieux, les enquêteurs ont saisi une impressionnante quantité de “billets noirs” :







12.724 coupures de 100 dollars,

2.800 coupures de 500 euros,

pour une contrevaleur totale estimée à 1.647.992.000 FCFA.









En plus de cette saisie record, les policiers ont découvert des éléments suspects renforçant la piste d’une opération de contrefaçon monétaire : deux sachets de farine, un sachet contenant un produit suspecté être du mercure – souvent utilisé dans les arnaques aux billets “lavables” – et un autre contenant un produit non encore identifié.







Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires. Les billets saisis, ainsi qu’une moto Jakarta et plusieurs téléphones portables, ont été consignés en attendant leur mise sous scellés.







L’enquête suit son cours pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’origine et la destination de cette énorme quantité de fausse monnaie. Un coup de filet qui montre encore une fois l’ampleur des circuits de l’argent sale et la vigilance des forces de l’ordre.