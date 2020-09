Kédougou / Covid-19 : La SGO et VIVO Energy Sénégal offrent une ambulance médicalisée au poste de santé de TENKOTO et appuient les étudiants de SABODALA.

Les locaux de la direction générale de Vivo Energie Sénégal, a abrité ce 02 septembre 2020, la cérémonie de remise d'une ambulance médicalisée et équipée, destinée au Poste de Santé de Tenkoto (Kédougou), d'une valeur de 30 millions F cfa et d'une aide scolaire à l'association des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Sabodala pour un montant de 18 millions de nos francs.



Ceci, dans le cadre d'une initiative conjointe Vivo Energy Sénégal - Sabodala Gold Opérations.

Cette ambulance est l'objet d'une requête du Maire de la commune Sabodala qui avait été sollicité par les populations de ce village. Cette ambulance permettra de mieux prendre en charge les évacuations sanitaires, mais aussi renforcer la risposte contre la COVID dans la zone de Tenkoto.



L'aide scolaire qui est le fruit d'un partenariat entre la AEERS, la SGO - Vivo, permettra aux bénéficiaires d'améliorer les conditions d'apprentissage à Dakar, mais aussi leur permettre de participer à la lutte contre la Covid-19.



La cérémonie, présidée par le Sous Préfet de Sabodala, M. Babacar Diagne, s'est déroulée en présence de M. Djiby Diène, Directeur Financier de Vivo Energy, entouré de ses collaborateurs , M. Sadia Keïta, vice Président de L'AEERCS des étudiants de Sabodala et de Faloumbo, le représentant du chef du village de Tenkoto et M. Issa Dabo, Directeur Régional de la Performance Sociale de Teranga Gold Corporation représentant le Directeur Général de Sabodala Gold Opérations empêché.



L'initiative RSE conjointe VIVIO / SGO date de 2015. Le fruit de cette collaboration a permis plusieurs réalisations dans le département de SARAYA. Parmi ces réalisations, on peut citer la construction du logement de l'ICP de Bembou et Khossanto, l'équipement des postes de Santé de Daloto, Wassangran et Mamakhono.



À noter également la construction de l'hôtel de ville de la commune de Sabodala, l'équipement de la salle informatique pour le CEM de Sabodala et le lycée de Khossanto, la clôture des écoles élémentaires de Bembou et Moussala, la Construction et l'équipement d'un bloc de deux salles de classe à Khossanto.