Kaolack : Waly Ballago Seck enflamme le stade Lamine Guèye devant une forte affluence de la jeunesse

Le fils de Thione Seck vient de réussir un coup de maître à Kaolack en mobilisant une bonne partie de la jeunesse à l'occasion du concert organisé par le promoteur Moussa Diama. En effet, Waly Ballago Seck qui pour l'heure demeure l'un des chanteurs les plus prisés dans le Saloum, a eu droit à une forte mobilisation des férus de sa musique venus de la commune de Kaolack et de l'ensemble des localités environnantes.



Parrain de la manifestation et par ailleurs président du mouvement Rahma, Mouhamed Ndiaye a bénéficié de la gratitude des jeunes qui ont déclaré avoir porté leur choix sur sa personne pour " les nombreux efforts qu'il est en train de faire dans plusieurs domaines liés à la politique du chef de l'État surtout dans le social en les accompagnant dans leurs activités et en mettant des financements à la disposition des femmes. "



Prenant la parole, Waly Ballago Seck a lancé devant la foule " Mouhamed Ndiaye Rahma yow da ngay dem kén doula tëyé. Je suis à vos côtés dans le cadre de vos initiatives pour la jeunesse et pour les femmes. "