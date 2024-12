Kaolack / Ussein : « Ce projet MASSTER s’occupe de tous les aspects de la durabilité et la résilience des exploitations agricoles » (Khalifa S.A. Sylla)

L’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein) en partenariat avec l’université de la Bavière en Allemagne, l’université de Napoli, l’université Free States en Afrique du Sud, a organisé une journée de sensibilisation, d’échanges et de partage autour du projet MASSTER avec des étudiants et producteurs des régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine.



Ce projet MASSTER explore les possibilités de soutien aux étudiants agricoles et aux agriculteurs, en leur proposant des outils éducatifs et de formation innovants avec une plus grande implication des établissements d’enseignement supérieur (EES) dans le développement communautaire. Le projet vise également à offrir un cadre efficace de contrôle des migrations dans les pays ciblés répondant aux objectifs de durabilité des ODD dans un certain nombre de domaines essentiels : faim zéro, éducation de qualité, travail décent, croissance économique, consommation et production responsables grâce à une sécurité alimentaire renforcée.



D’après le vice-recteur chargé de la coopération, le professeur Khalifa Serigne Ababacar Sylla, « ce projet s’occupe de tous les aspects de la durabilité et la résilience des exploitations agricoles dans la région du Sine Saloum. » Le projet Masster promeut notamment une agriculture durable basée sur les données de terrain. « Les différents modules vont être élaborés de façon participative et consensuelle avec les coopératives agricoles, les fermiers, les exploitants agricoles de la région de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Après cela nous pourrons passer à l’étape d’exécution vers des cibles qui sont dans le monde rural mais également nos étudiants », a-t-il aussi laissé entendre.