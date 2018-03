Kaolack : Un jeune homme viole sa belle mère

Une rocambolesque histoire de viol défraie actuellement la chronique à la cité millionnaire (commune de Kaolack). En effet, Dame Ndiaye âgé de 30 ans est accusé d'avoir violé sa belle mère.

Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche au lundi, lorsque sous l'emprise de l'alcool, l'accusé profitant de l'absence des autres membres de la famille a fait irruption dans la chambre de sa belle mère, un couteau à la main et a forcé celle-ci à coucher avec lui. " Il m'a menacée avec un couteau. Et je l'ai repoussé à plusieurs reprises, mais c'était sans compter avec sa détermination consistant à entretenir une relation sexuelle non consentie avec moi ", a confié la victime du nom de B. Cissé, rencontrée hier à l'hôpital régional de kaolack.



Accompagnée des membres de sa famille à l'hôpital de Kaolack, la plaignante a brandi devant la presse un document issu des analyses qui ont détecté des traces de sperme de l'accusé sur elle.



À la cité millionnaire, la mère du jeune homme a balayé d'un revers de main les allégations de sa coépouse. Mais son fils lui est activement recherché.