Kaolack – Tabaski 2025 : Près de 60 000 têtes de moutons déjà recensées

À moins d'une semaine de la fête de la Tabaski, la région de Kaolack a dépassé ses besoins estimés à 50 000 têtes de moutons. En effet, près de 60 000 moutons ont déjà été recensés par les agents des services de l'élevage.



Selon Khady Ndiaye, cheffe du service régional de l'élevage et des productions animales, « à la date du 29 mai, l’approvisionnement de la région de Kaolack en moutons s’élève à 59 591 sujets, dont 15 255 d’origines diverses, importés notamment du Mali, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Par ailleurs, 5 200 proviennent de la réexportation vers la Gambie et d'autres localités du Sénégal, telles que Ziguinchor, Sédhiou, Dakar, Fatick, Mbour, entre autres », a-t-elle détaillé.



Selon elle, les prix sont également abordables. « Vous pouvez trouver des sujets à partir de 75 000 F CFA jusqu'à 700 000 F CFA au marché de Kahone, avec des moutons issus de l’élevage intensif », a précisé la cheffe du service régional de l'élevage et des productions animales.



Pour rappel, le département de Kaolack compte huit points de vente officiels. Les autres points se trouvent au niveau des marchés hebdomadaires communément appelés « Louma ».