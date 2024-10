Kaolack : Serigne Momar Sokhna, ses militants et sympathisants tournent le dos au PDS

Le Parti démocratique Sénégalais (PDS) est en train de subir une saignée dans la zone centre précisément à Kaolack. En effet, le président de la fédération départementale de Kaolack et non moins président des ferrailleurs exportateurs du Sénégal et président du Grand mouvement pour le développement du Sénégal, vient de tourner le dos au parti libéral.



Cette décision qui est tombée à quelques encablures des législatives anticipées 2024 va à coup sûr impacter le PDS. « À partir d’aujourd’hui, j'ai décidé de quitter le PDS en parfaite entente avec la responsable des femmes de la section communale de Kaolack, Mariama Sène, la présidente des femmes de la commune de Ndoffane, Mame Sèye Ndoye, et le responsable des jeunes de la commune de Keur Socé, Serigne Thiam Niass et les 29 secteurs du PDS que j’ai installés dans le département », a-t-il déclaré. Les raisons de cette décision, poursuit-il, après mûre réflexion sont en phase avec l’opinion de la base et ont surtout été causées par des responsables du parti libéral qui ne ménagent aucun effort pour me pousser à la sortie depuis mon compagnonnage avec le leader de BBY, Amadou Bâ lors de la présidentielle 2024. « Ces hauts responsables du PDS de Kaolack ont pris des décisions sans le moindre respect du règlement intérieur en m’écartant du parti », regrette-t-il. « Aucun membre du PDS n’a réussi à faire ce que j’ai réalisé dans le PDS ces trois dernières années. J’ai investi beaucoup d’argent sur fonds propres pour assister les femmes et les jeunes depuis que je suis dans le PDS. » Pis, relève-t-il, parmi les raisons de ce désamour « je ne peux pas comprendre la décision du PDS d’aller aux législatives en coalition avec l’APR qui a tout fait pour empêcher le candidat Karim Wade de participer à plusieurs élections depuis que son leader Macky Sall l’a exilé au Qatar ».

Dans les prochains jours, Serigne Momar Sokhna promet de se prononcer en concertation avec ses sympathisants et les 70 mille ferrailleurs du Sénégal sur son avenir politique en plus du choix de la liste qu’il va soutenir pour ces législatives anticipées.