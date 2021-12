Kaolack : Ousmane Noël Dieng annonce officiellement son soutien à Mohamed Ndiaye Rahma et lance un appel à Mariama Sarr.

Le président du mouvement Mjk/ DFS a organisé cet après-midi un méga-meeting à Kaolack. Une rencontre au cours de laquelle il annoncé officiellement son soutien à Mohamed Ndiaye Rahma et à Pape Demba Bitèye.



Ousmane Noël Dieng a déclaré avoir pris cette décision avec son mentor Diène Farba Sarr afin de se conformer aux décisions du président Macky Sall qui a porté son choix sur les deux candidats susnommés. "Je n'ai fait que transmettre la décision de mon mentor. Une décision que je partage religieusement".



Le jeune responsable politique de la commune de Kaolack a également invité tous les autres leaders, notamment la ministre Mariama Sarr, actuelle maire de Kaolack, à rejoindre officiellement cette liste et à battre campagne pour l'unité et la cohésion autour du président Macky Sall.