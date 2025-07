Kaolack: ' Nous sommes actuellement à une cohorte de 3120 malades diabétiques' (Dr Malick Ngom)

La prévalence du diabète dans la région de Kaolack est supérieure à celle du niveau national, a indiqué, ce samedi, le médecin diabétologue, Dr Malick Ngom, chef du service de médecine interne de l'hôpital régional de Kaolack et coordinateur du centre de Diabétologie

''En regardant le bilan, ça nous pousse à nous alerter, à alerter la population. Quand on parle du diabète, les chiffres sont alarmants [...]. La prévalence au niveau de la région de Kaolack est supérieure à la prévalence au niveau national. Au niveau du centre de Diabétologie qui a été ouvert le 2 octobre 2018, depuis cette date nous avons enrôlé 4.443 patients et parmi ces patients si on sort les personnes décédées et celles qui sont suivies ailleurs, nous sommes actuellement à la date du 19 juillet 2025, à une cohorte de 3120 malades diabétiques qui sont suivis au centre de Diabétologie de l'hôpital de Kaolack'', a-t-il informé lors de la journée de restitution sur la prise en charge du diabète.

''Les sociétés savantes ont dit qu'à chaque fois il ya une personne diabétique qui est diagnostiquée, à côté il ya une autre personne diabétique qui n'est pas diagnostiquée. Cela montre qu'on a plus de 8000 personnes qui sont diabétiques et qui sont dans la nature (à Kaolack)'', a-t-il ajouté.

Selon le Dr Ngom, la vulnérabilité de la région de Kaolack peut s'expliquer par ''le mode de vie parce que les gens mangent trop gras, trop sucré, trop salé et on ne fait pas d'activité physique. A Kaolack avec les taxis et les motos Jakarta, les populations ne bougent pas. Elles préfèrent prendre ces voitures ou motos au lieu de marcher''.

C'est pourquoi il conseille aux populations de faire des activités sportives. '' Nous appelons les collectivités territoriales à mieux aménager les espaces publics afin que la population puisse pratiquer des activités sportives".

La rencontre a été une occasion de faire le bilan des activités du service de médecine interne de l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack de l'année, de la gastro-entérologie, de la neurologie et de la diabétologie.