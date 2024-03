Kaolack / Medina Baye : Baye Mbaye Niasse vend le « Projet » Diomaye et lance un appel aux populations

La coalition Diomaye président 2024 était en caravane au quartier Médina Baye notamment pour faire des visites de proximités et sensibiliser les populations sur leur « Projet » de développement. Face à la presse dans cette zone 8 qui souffre de beaucoup de maux, le coordonnateur de ladite coalition, Baye Mbaye Niasse de Léona est revenu sur les grandes lignes phares de leur programme pour le développement du pays.



Selon lui, « la victoire est déjà acquise ». C’est en ce sens qu’il a tenu à inviter les populations à venir adhérer à leur cause pour élire Bassirou Diomaye Faye au soir du 24 mars prochain. « Nous lançons un appel aux populations de la zone 8 à venir fêter la victoire avec nous », a déclaré Baye Mbaye Niasse qui rappelle que cette zone détient le plus centre de vote à Kaolack.