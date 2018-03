Kaolack : Les femmes de Bokk Gis Gis portent la candidature de Pape Diop à l'élection présidentielle de 2019

Elles étaient nombreuses à prendre part à l'assemblée générale de Bokk Gis Gis à Kaolack. Elles, ce sont les femmes dudit parti qui ont en marge de cette cérémonie, lancé publiquement la candidature de Pape Diop pour la présidentielle de 2019." Nous les femmes de Bokk Gis Gis de la commune de Kaolack portons la candidature de Pape Diop à la présidentielle prochaine. Nous savons que cet homme a les mains propres, donc sa candidature est légitime. Pape Diop a été président de l'assemblée nationale et du Sénat, en plus il fut maire de la ville de Dakar et pourtant on ne l'a jamais poursuivi pour détournement ou autre. Cela prouve que notre candidat est présidentiable", a argué la responsable des femmes de Bokk Gis Gis de la commune de Kaolack, Diarra Diaw.



Pas contente des actions de l'Etat, Madame Diaw de mentionner. "Ils ne sont réconfortés que quand l'un d'eux passe son temps à insulter l'opposition . L'argent du contribuable est dilapidé dans ce pays depuis l'arrivée de Macky Sall à la magistrature suprême. Dans le monde rural, c'est la croix et la bannière chez les paysans pour vendre leurs produits. Et pourtant ils avaient dit que la campagne était bien partie mais nous assistons à un échec sans précédent de la campagne de commercialisation de l'arachide".