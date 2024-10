Kaolack : Le Dg du COUD Ndéné Mbodji prend en charge les frais de circoncisions de 60 jeunes

Comme à l’accoutumée, le mouvement «And Taxawou Kaolack» (Atak) organise des opérations de circoncisions à Kaolack. Pour cette 3 ème édition, le Dg du COUD, Ndéné Mbodji a pris en charge la circoncision de 60 jeunes. Cette initiative s’est déroulée sous la supervision du médecin à l’hôpital. Elle entre en droite ligne avec l’idéologie du mouvement Atak qui se veut une entité proche des populations du Saloum pour le développement de la cité. En effet, ces enfants seront également assisté à toutes les interventions durant toutes les étapes jusqu’à la guérison. A ce titre, le coordonnateur du mouvement Atak Malick Ndao dira : «Nous organisons chaque année en collaboration avec le Dg du COUD, Mbodji ces opérations de circoncisions pour soulager les parents ». Et d’ajouter : «Nous sommes à la troisième édition des circoncisions en collaboration avec le Dg du COUD, Ndéné Mbodji pour soulager les parents et l’année prochaine notre objectif c'est d'enrôler 100 jeunes et nous avons aussi prévu d'organiser un grand prix d’excellence pour récompenser les meilleurs élèves de Kaolack ».