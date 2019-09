Kaolack : La Chambre de Commerce procède à la mise en œuvre du programme " Pack Entrepreneuriat "

La chambre de commerce de Kaolack a démarré un important programme de formation au profit des entrepreneurs de la région, notamment des jeunes porteurs de projets. Ainsi, des sessions de formation ( 9 au total), ont été lancées dont l'objectif est d'outiller les bénéficiaires dans plusieurs domaines tels l'esprit entreprenarial, dynamique organisationnelle, comptabilité simplifiée et calcul des coûts, fiscalité des entreprises, marketing, gestion de stock, leadership et coaching etc. Dans un premier temps, 32 personnes dont des jeunes et des femmes, ont été enrôlées pour les besoins de la première phase...