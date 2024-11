Kaolack/L’école Ridwane (+500 élèves) sans eau depuis +3 ans : Les parents lancent un appel au Président BDF

Une école élémentaire du Saloum est confrontée à un problème criard de liquide précieux depuis plusieurs années. Cet établissement scolaire élémentaire, Face Ridwane compte plus de 500 jeunes apprenants mais manque d’eau depuis plus de 3 ans. Ne pouvant plus retenir leur mal en patience, des parents d’élèves ont fait face à la presse pour lancer un appel à l’IA et aux bonnes volontés pour épargner aux apprenants cette situation insupportable. « Nous n’allons plus laisser les enfants faire cours dans une école sans liquide précieux. La sécurité des élèves qui sortent de l’école pour chercher de l’eau est menacée. Une école sans robinet doit fermer ses portes », informe le président du comité de gestion, Abdoulaye Diallo. « Nous lançons un appel au Président Bassirou Diomaye Faye pour qu’il nous vienne en aide. Que les défenseurs du Jub Jubbal jubanti» le Président Diomaye et son PM nous viennent au secours. C’est tout ce que l’on attend d’eux », a-t-il lancé.