Kaolack : L’Ussein en partenariat l'IRI de l’Université de Columbia s'outille pour faire face aux changements climatiques

Dans le cadre du projet intégration de la gestion des risques climatiques dans les programmes d’études agricoles au Sénégal, l’Université du Sine-Saloum El-Hadj Ibrahima Niass (Ussein), en partenariat avec l’Institut de recherche International sur le climat et la société (IRI) de l’Université de Columbia, a organisé un atelier de révision, de validation et d’appropriation formelle des contenus de quatre cours de certificat (CRMA).

Il s’agit à travers ce partenariat, renseigne le recteur de l’Ussein, la professeure Ndèye Coumba Touré Kane, d’effectuer des formations de courte durée afin de permettre aux professionnels en la matière d’avoir les informations nécessaires pour mieux gérer les questions liées aux changements climatiques afin de susciter chez les agriculteurs une meilleure prise de décision au niveau de leurs exploitations. « Nous devons avoir une agriculture résiliente car, nous avons une agriculture hivernale basée sur la pluviométrie. Parfois les pluies sont tardives donc avoir ces éléments à contribution vont nous permettre une meilleure prise de décision », a fait remarquer le recteur. Dans une démarche holistique, l’Ussein souhaite que ces formations évoluent à tout point de vue à l’échelle internationale pour avoir un capital humain très bien outillé pour mieux répondre aux attentes du monde agricole sur les problématiques liées aux changements climatiques. L’attachée culturelle de l’ambassade des Usa au Sénégal, Vanessa Arness, s’est félicitée de cette initiative visant à favoriser l’expertise des étudiants de l’Ussein et ceux de l’Université Columbia. « Nous sommes ravis d’être là pour célébrer un partenariat dynamique entre l’université de Columbia et l’université du Sine-Saloum », assure-t-elle. Et d’ajouter : « Ils vont lancer un projet et des cours de certification dans le domaine de la gestion agricole sensible au climat. Nous sommes vraiment heureux de cette collaboration entre les universités américaines et les universités Sénégalaises. Lors des échanges, ils ont eu l’opportunité de partager leurs expériences et expertises pour la création de cette certification. L’ambassade des Usa est engagée pour cette certification afin de relever les défis ». Concluant, Vaness Arness souligne « qu'avec cette connaissance, les agriculteurs vont avoir les outils pour mieux lutter contre les changements climatiques... »