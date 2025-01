Kaolack : L'Association des Adjoints au Maire du Sénégal liste ses doléances et interpelle les autorités étatiques

Dans le cadre de ses réunions décentralisées, le bureau de l'Association des Adjoints au Maire du Sénégal (AAMS) était, ce samedi 17 janvier 2025 à Kaolack, pour échanger sur les démarches et les perspectives en cours.

C'était également une occasion pour eux d'inviter les nouvelles autorités à réagir par rapport à leurs doléances. Parmi elles, on peut citer : le statut de l'élu local, une prise en charge médicale, des passeports de service entre autres.

"Il nous reste beaucoup de points en plus des sept que nous allons continuer à défendre. Il y a surtout le statut de l'élu local. Il est fondamental parce qu'on ne peut pas toujours être dans le statu quo. Nous souhaitons que chaque adjoint au maire puisse se charger de quelque chose au niveau de la commune. On aimerait être reconnu comme il le faut, également une reconnaissance juridique de notre association qui tarde à voir le jour. Cette reconnaissance juridique est obligatoire pour le bon fonctionnement de cette association. Il nous faut une retraite municipale, une prise en charge médicale et d'autres points que nous souhaiterons obtenir avec l'aide des autorités, notamment la formation des adjoints au maire, des passeports de service, des indemnités que nous souhaitons vraiment et ça c'est une question cruciale, que nos indemnités soient logées dans les fonds de dotation. Parce qu'il y a certaines communes qui n'ont pas les moyens pour payer leurs adjoints au maire", a listé Joseph Diab, président national des adjoints au maire du Sénégal.

C'est pourquoi, il réitère leur demande d’audience auprès des nouvelles autorités. "Nous comptons vraiment sur ces autorités à qui nous avons adressé des demandes d'audience pour les rencontrer, le Président, le Premier ministre, le ministre de tutelle, mais également les autres autorités qui peuvent faire fonctionner notre association", lance-t-il.

Invitée à cette rencontre, l'honorable députée Rokhy Ndiaye promet de porter auprès des autorités ces revendications des adjoints au maire du Sénégal. "Mon devoir ne se limite pas tout simplement de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi c'est d'aller aux côtés de la population, écouter leurs doléances et les remonter auprès des autorités. Cause pour laquelle, je suis venu aujourd'hui pour les accompagner et s'il plait à Dieu, au retour à Dakar, on va continuer à aller vers les autorités et remonter les informations", a promis la députée.

Rappelons que l'association des Adjoints au Maire du Sénégal compte 2023 membres...