Kaolack/ Hlm Sara : Le quartier complètement assaini par son fils Doro Gaye.

Le coordonnateur de la plate-forme « Xippil Xoll Lifi Macky Def » n'a pas oublié dans ses actions sociales, son quartier natal, Hlm Sara (commune de Kaolack).



Sensible aux difficultés auxquelles les habitants de ce quartier sont confrontés, liées aux eaux stagnantes, à l'état défectueux des égouts et des ruelles, Doro Gaye à travers sa plate-forme, a dégagé une enveloppe de 05 millions de nos francs.



Ce samedi, des caterpillars et des camions de ramassage des ordures ont été déployés dans tout le quartier afin de nettoyer, remblayer et déboucher les égouts qui laissaient évacuer leur trop plein.



De leur côté, les habitants se sont massivement mobilisés pour l'assainissement de leur quartier.



Hommes, femmes et jeunes qui ont participé aux travaux, ont tous remercié et formulé des prières à l’endroit de M. Gaye par rapport à ce qu'on peut appeler un retour sur investissement...