Kaolack / Grogne des conducteurs de moto taxi : Des pneus brûlés et des pancartes contenant des photos du leader Sonko détruites

Les conducteurs de moto taxi Jakarta ont parcouru les rues du Saloum pour montrer leur colère suite à la nouvelle décision de l’autorité les concernant, avant de tenir un point de presse pour interpeller le PM Sonko et le ministre Yankhoba Dièmé.



Après leur face à face avec la presse, certains d’entre eux ont brûlé des pneus sur la route passant devant le domicile de l’ancienne ministre Mariama Sarr, non loin du marché Sham, aux ronds-points Baye Niass et Passoir Ndorong. Pis, ils ont brûlé des pneus et déchiré les pancartes contenant des photos du leader des Patriotes, Ousmane Sonko et proféré contre lui des propos peu respectueux. « Il ne faut pas toucher aux conducteurs de moto taxi Jakarta. Tu n’as pas encore réglé le problème du chômage. Tu ne fais que parler et c’est ce que tu fais le mieux (…) », explique un conducteur de moto taxi Jakarta très remonté contre le PM.

Pour rappel, leur tutelle a sorti une circulaire pour formaliser ce secteur des deux roues. Ainsi, les conducteurs de vélo taxi sont invités à verser un premier montant (28 000 FCFA) pour avoir une immatriculation, une plaque en plus d’une carte grise et un deuxième montant (39 000 FCFA) pour une assurance annuelle.