Kaolack/Dispositif de sécurisation du Gamou 2024 : 800 éléments de la Police déployés sur le terrain

En vue d’assurer une meilleure circulation des usagers et leur sécurité pendant le Gamou international de Médina Baye de cette année, 800 éléments de la Police seront mobilisés. Le commissaire Central, Aliou Bâ qui a fait face à la presse interpelle les charretiers en cette période de grande affluence. «Je lance un appel aux charretiers pour qu’ils respectent les zones de délimitation que nous avons mises en place », dira le commissaire. Qui renseigne que « depuis dix jours nous sommes en train de procéder à des opérations autour de Médina Baye et de la Mosquée pour sécuriser la zone et freiner l’allure des malfrats. » M. Bâ a également invité les commerçants à éviter d’encombrer certains axes routiers qui convergent vers la cité de Médina Baye pour éviter de freiner la circulation des usagers.

À rappeler que cette année, la Police a renforcé son dispositif sécuritaire car l’année dernière elle avait déployé 700 éléments sur le terrain pour le bon déroulement de l’événement.