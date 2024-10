Kaolack – Démission dans les rangs de Taxawou : le coordonnateur départemental adjoint Sougou Ndiaye fait ses valises.

Taxawou Sénégal perd un responsable dans le département de Kaolack. Sougou Ndiaye a quitté Khalifa Sall pour rejoindre le Pastef. Le responsable politique désapprouve les dernières positions politiques du leader de Taxawou Sénégal et un manque d'animation politique à la base. Coordonnateur communal de Taxawou Senegal dans la commune de Latmingué, Sougou Ndiaye trouve « incohérente la décision de Khalifa Sall de s'allier avec des gens qu'ils ont combattus dans un passé récent ».



Après avoir consulté ses militants et en conformité avec ses convictions politiques, Sougou Ndiaye a pris la décision de rejoindre le Pastef et compte désormais soutenir l'action du duo Diomaye-Sonko dans le département Kaolack.