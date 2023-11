Kaolack : Capital humain, formation, infrastructures et cadre de vie: Les défis du Président Macky Sall

Le président de la République au terme du conseil présidentiel décentralisé tenu cet après midi à Kaolack dans le cadre de sa tournée économique, a validé le programme d’investissement prioritaire de 1000 milliards. Un programme vers lequel il invite le Premier ministre et son gouvernement à mettre en œuvre en mettant l’accent sur le capital humain.



Pour la mise en pratique du programme,le Président appelle à l’amélioration du cadre de vie des populations qui doivent bénéficier d’un programme d’urgence( aménagement, assainissement…). Il s’agira aussi du programme des 100 mille logements, d'assurer la sécurité, d'améliorer la couverture sanitaire dans l’ensemble du périmètre régional et d'accélérer la montée en puissance de l’université El Hadj Ibrahima Niass.



Le gouvernement du Sénégal va ainsi renforcer les programmes agricoles dans une gestion définie du foncier. Mettre l’accent sur le capital humain, la formation, le financement des femmes et la poursuite des infrastructures dans la région de Kaolack pour la période triennale 2024-2026.



Cheikh S. FALL